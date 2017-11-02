Hinterland nedir

Hinterland coğrafi ve ekonomik bir terimdir. Basit olarak limanların ekonomik yelpazesi de denilebilirken, Coğrafi manası ise iç bir sahil, okyanus deniz veya bunlara açılan nehir kanallarının art kısmı olarak tanımlanır.

HİNTERLAND'IN ÖLÇÜMÜ

Hinterland bir ülkenin deniz yolu vasıtasıyla yaptığı ticareti belirler. Bir ticari limandan ne kadar fazla ülkeye ait gemi geliyor ise, o kadar geniş hinterlanda sahiptir.

Hinterland'ın denize olan genişliği kadar, karadaki kısmı da önemlidir. Yani limana yanaşan bir geminin bıraktığı yük, kara yolu vasıtasıyla ne kadar kolay ve geniş yerlere transfer edilebiliyorsa,o liman için geniş hinterlanda sahip denilir.

Fakat limanın arkası dağlar gibi doğal engeller ile kısıtlanmış, ulaşım zor ve sanayi faaliyetleri az olan liman alanları için dar hinterlanda sahip denilir.

HİNTERLANDI GENİŞ LİMANLAR

Karadeniz bölgesinin orta kesiminde yer alan Samsun ve Akdeniz Bölgesinde yer alan Mersin gibi iller yukarıda bahsedilen olumsuz koşullardan farklı olarak hinterlandı geniş limanlara sahiptir. Çünkü bu alanlarda dağ sıralarının yükseltileri azalmakta ve iç bölge ile ulaşım daha rahat olmaktadır.

Türkiye'nin hinterlandı en geniş limanları İstanbul, Mersin, İzmir ve Samsun limanlarıdır. Dünyada ise en geniş hinterlanda sahip limanlardan başlıcaları, Singapur, Rotterdam, Şangay, Hong Kong'dur.