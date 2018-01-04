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Hintli firma robot polis tasarladı

Hintli şirketin özel olarak tasarladığı Robot polisler, artık gündelik hayattaki bazı görevleri yerine getirecek.

RUPTLY | 04.01.2018 - 16:01..
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Robotlar istesek de istemesek de yavaş yavaş hayatımıza giriyor ve bazı görevleri yerine getiriyor ve getirmeye de devam edecek.

Hintli firma robot polis tasarladı

HİNTLİ BİLİM ADAMLARI TASARLADI

Gelecekte de birçok görevi başarıyla tamamlayacağı düşünülen robotlar için bir adım da Hindistanlı bilim adamları tarafından atıldı.

Hintli şirketin tasarladığı robot polis İZLE

ROBOTLAR BİRÇOK ALANDA KULLANILACAK

Robot polis tasarlayan Hintli bilim adamları bu robotları, trafiği yönetmek, güvenliği sağlamak ve hukuki yaptırımları uygulamak için kullanmayı planlıyor.

Hintli firma robot polis tasarladı

YETKİLİLER RAPOR TUTACAK

Yetkililer, önümüzdeki aylarda bu robotların deneneceğini ve gündelik yaşama uyum sağlayıp sağlayamadıklarını kontrol edecek.

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