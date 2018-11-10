Hırsızlıkta sınır tanımadılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çalıntı kamyonla kamyonet çalan hısızlar, polisi görünce halat yardımıyla çektikleri kamyonetle kaçmaya çalıştı. 5 kişi gözaltına alınırken çok sayıda çalıntı araç ve malzeme ele geçirildi.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde çalınan kamyonet ve bu kamyoneti halatla çeken kamyonu Karadeniz Mahallesi Hayrobolu yolu üzerinde durdurmak istedi. Polisi gören şahıslar halatla çekmeye çalıştıkları kamyonetle birlikte hızla uzaklaşmaya başladı. Kovalamaca sonucu araçlar durduruldu. S.A.M. ve araçtan inerek kaçmaya çalışan aralarında 2 kadının da olduğu K.D., M.G. ve Ç.K. isimli şahıslar yakalandı.

ÇALINTI ARAÇLA ARAÇ ÇALMIŞLAR

Yapılan sorgulamada çalıntı aracı çeken kamyonun ve her iki araç içerisindeki inşaat demirlerinin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslardan S.A.M. ve K.D, aracı Aydoğdu Mahallesi Şehitler Sokak’tan D.S. ile birlikte çaldıklarını itiraf etti. Polis ekipleri D.S. isimli şahsı da ikamet ettiği adreste yakalandı. Ayrıca K.D, Çınarlı Mahallesi Cami Sokak’tan aracı S.A.M ve D.S. ile birlikte çaldıklarını itiraf etti. Gözaltına alınan M.G. ve Ç.K. isimli kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.A.M, K.D. ve D.S.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.