Hitler’e isyan eden Edelvays Korsanları

Aybüke SENGİR / [email protected]

Hitler Gençliği, Hitler faşizminin geleceğini yapılandıran bir örgüttü. Adolf Hitler iktidarında sosyal sınıfı ne olursa olsun, 14 yaş altındaki tüm kız ve erkeklerin Alman Gençlik Grubu’na katılmaları bir zorunluluktu. Burada gençlere korkusuz ve acımasız olmaları öğretiliyordu. Eğer katılmaya itiraz eden olursa ailelerini, çocuklarını yetimhaneye götürmekle tehdit ediyorlardı.

İşte müzikle, dansla, Hitler Gençliği'ne girmeyi reddeden, Hitler’e isyan eden Edelvays gençlerinin hikayesi…

KÜLTÜREL İSYAN

Edelvays Korsanları, 1930’ların sonunda ortaya çıkmış ve gitgide büyüyen bir gençlik grubuydu. Devlete ve devlet tarafından onaylanmış gruplara kültürel ve politik olarak isyan ediyorlardı. Amerikan müziği dinliyor, saçlarını uzatıyorlardı. Nasıl giyineceklerine, ne düşüneceklerine, nereye gideceklerine karışılmasını asla istemiyorlardı. Babaları savaştan dönmüş, ebeveynleri komünist faaliyetler sebebiyle öldürülmüş gençler artık direnmeye başlamıştı.

HİTLER GENÇLİĞİ’YLE ALAY EDİYORLAR

İsimlerini yakalarına gizleyerek takıyorlardı, anlamını da topluluğa bağlılıklarını simgeleyen Edelvays çiçeğinden geliyordu. Cologne ve Essen’in işçi sınıfının yaşadığı yerlerde direnişlere başladılar. Hitler Gençliği’nin kostümlerine uzun ve gevşekçe toplanmış saçlarıyla karşı çıkıyorlardı. Hitler Gençliği’nin söylediği marşların parodilerini hazırlıyor ve enstrumanlarla çalıyorlardı.

6 BİN KİŞİLİK KONSER

Hitler, Edelvays Korsanları’nın giderek yükselen isyanına tedbirler almaya başladı. Önce topluluğun üyeleri yakalandıkları yerde dövülüp, aleme ibret olsun diye saçları kazındı. Bu durum karşısında Korsanlar da düşmanlıkla karşılık vermeye başladılar. Derken başka isyan grupları da onlara katıldı. Yasaklı Amerikan müziğini kucaklayan Swing Gençliği ve Jazz Gençliği de onların yanındaydı. 6000 kişiye varan katılımlarla danslar ediliyor, konserler veriliyordu…

"DANS MÜZİĞİ TAMAMEN İNGİLİZCE VE AMERİKANDI"

Hitler Gençliği tarafından yazılmış 1940’a ait bir raporda aynen şunlar yazıyordu: “Dans müziği tamamen İngilizce ve Amerikandı. Sadece swing dansı yapılıyordu. Dansçıların ürkütücü bir görünüşü vardı. Hiçbir çift normal dans etmiyordu. Bazen iki erkek bir kızla dans ediyordu. Grup rumba çaldığında, dansçılar vahşi bir coşkuya kapıldılar. Vahşi hayvanlar gibi swing yaptılar.”

13 GENCİ HERKESİN ÖNÜNDE ASTILAR

Hitler tabii ki bu kadarıyla yetinmeyecekti. Direniş büyüyünce, isyana daha acımasız önlemler almaya karar verdiler. Yakalanan Korsanlara tek tek eziyet ediyorlardı. Bazıları eğitim kamplarına gönderiliyordu. Derken 1944’te korkunç bir olay yaşandı. İçlerinde 7 korsanın olduğu 13 genç Cologne’un orta yerinde, herkesin önünde asılarak idam edildi.

DİRENİŞ SAVAŞÇILARI

Onlardan geriye Hitler’in faşizmine karşı müzik ve dansla direnmiş gençliğin ilham verici hikayesi kaldı. O dönemin mahkemelerinde suçlu ilan edilen, çalışma kamplarına gönderilen diğer korsanlar, tarih 2005’i gösterdiğinde hepsi “direniş savaşçıları” olarak anılmaya başladı. O yıl Cologne’da hala yaşamakta olan 5 Edelvays Korsanları üyesi devlet tarafından ödüle layık görüldü.