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Hobi olarak başladıkları işte üretici oldular

Tekirdağ Çorlu'da hobi bahçesi olarak başladıkları istiridye mantarı işinde 10 tonluk üretime ulaşan iki kadın ihracat yapmak istiyorlar.

05.02.2017 - 18:04
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Hobi amaçlı kurdukları tesiste istiridye mantarı üretimi işine giren Melek Özdemir ve Hale Nal, ayda 10 ton mantar üretmeyi başardı.

"EŞLERİMİZİN DESTEĞİYLE BU İŞE KARAR VERDİK"

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşı ile birlikte daha önce hobi bahçelerinde ufak bir sera kurarak istiridye mantarı ürettiklerini ve daha sonra bunu büyüterek bir üretim serası yaptıklarını kaydetti.

Üretim yaparak ekonomiye katkı sağlamayı önemsediklerini belirten Özdemir, ''İlk istiridye mantarlarımızı hobi bahçemizden aldık. Orada aldığımız ürünler burada aldığımız ürünlerle bire bir aynıydı. Bazı denemeler yaptık, bazı aşamaları katettik daha sonra eşlerimizin de desteği ile biz bu işi yapmaya karar verdik." dedi.

Hobi olarak başladıkları işte üretici oldular

"10 TON ÜRETİYORUZ"

Ürettikleri mantarların çok beğenildiğini ve talep gördüğünü anlatan Özdemir, şöyle konuştu: "İlk ürettiğimiz mantarlar gerçekten çok beğenildi. Gönderdiğimiz numunelerden geri dönüşler çok güzel oldu. Bu sayede ikinci çadırı kurmaya karar verdik ve şu anda dönüşümlü olarak iki çadırla devam etmekteyiz. Aylık yaklaşık 10 ton üretiyoruz. Şimdi de soğuk hava deposu olan araç satın alacağız. Ürünlerimizi tamamen hijyenik bir şekilde satışa sunuyoruz. Buradan çıkan ürünlerimiz, soğuk hava depomuza girip beklemeden soğutmalı aracımızla doğrudan satışa çıkacak."

Hobi olarak başladıkları işte üretici oldular

"BAYANLAR DA ÜRETİME KATILSIN"

İstiridye mantarını yurt dışına da pazarlamak istediklerini ifade eden Özdemir, bu işe ilk başta aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla girdiklerini ancak daha sonra istihdam sağlar hale geldiklerini vurguladı. Özdemir, şunları kaydetti: "Ürettiğimiz şeyi satmak istiyorum, pazarlamak istiyorum. Bu amaçla yola çıktığımız için de eşlerimiz bizlere destek oldu. Hem maddi hem de manevi destek verdiler. Evde oturarak, hiçbir şey üretmeyerek insanlar tamamen köreliyor. Bu olmasın, artık bayanlar da üretime katılsın. Bayanlar da her işi yapabilirler. Ürettiğimiz ürünleri satmak için pazarları dolaştık. İlk paketleme makinesini evime aldım ve paket denemeleri yaptım. Paketlediğim ürünlerin üzerine logolarımızı yapıştırarak çevremdeki manavlara, pazarlara ücretsiz numune olarak götürdüm. Daha sonra bunun geri dönüşünü bekledim. İstiridye mantarı özellikle bazı hastalıklara çok iyi geliyor."

Hobi olarak başladıkları işte üretici oldular

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