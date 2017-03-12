Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması

NOS televizyonuna konuşan Mark Rutte, Kaya'nın Rotterdam'da planlanan bir miting için gelmemesi yönünde Hollanda'dan yapılan tüm çağrıları dikkate almamasına ilişkin olarak "Dün olanlar kesinlikle kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Bakan Kaya'nın neden polis eşliğinde Almanya sınırına getirilerek ülkeden sınır dışı edildiğini açıklayan Hollanda Başbakanı, “Orada bulunması istenmiyordu.” şeklinde konuştu.

"MAKUL TARAF BİZ OLMALIYIZ"

Hollanda'da çarşamba günü yapılacak olan genel seçimler öncesinde kampanyasını sürdüren Rutte, Ankara ile gerilimin tırmanmasına neden olan durumun "yatışması için ellerinden geleni yapacağını” ve "makul taraf biz olmalıyız.” ifadesini kullandı.