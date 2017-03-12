taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın sınır dışı kararının arkasında duran Hollanda Başbakanı Rutte "Makul taraf biz olmalıyız" dedi.

12.03.2017 - 15:34
  1. Haberler
  2. Dünya
Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması

mark rutte

NOS televizyonuna konuşan Mark Rutte, Kaya'nın Rotterdam'da planlanan bir miting için gelmemesi yönünde Hollanda'dan yapılan tüm çağrıları dikkate almamasına ilişkin olarak "Dün olanlar kesinlikle kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Bakan Kaya'nın neden polis eşliğinde Almanya sınırına getirilerek ülkeden sınır dışı edildiğini açıklayan Hollanda Başbakanı, “Orada bulunması istenmiyordu.” şeklinde konuştu.

"MAKUL TARAF BİZ OLMALIYIZ"

Hollanda'da çarşamba günü yapılacak olan genel seçimler öncesinde kampanyasını sürdüren Rutte, Ankara ile gerilimin tırmanmasına neden olan durumun "yatışması için ellerinden geleni yapacağını” ve "makul taraf biz olmalıyız.” ifadesini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

296
Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

380
Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

342
Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

316
Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

180
Hollanda konsolosluğunda Türk bayrağı göndere çekildi

Hollanda konsolosluğunda Türk bayrağı göndere çekildi

184
Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM