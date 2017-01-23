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Hollanda başbakanından 'ülkeyi terk et' mesajı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, genel seçimler için hazırladığı kampayada''Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et'' ifadelerini kullandı.

23.01.2017 - 16:12
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ASD

İktidarda bulunan Liberal Parti lideri Rutte, Hollanda'daki gazetelerin birçoğuna "Bütün Hollandalılara" başlıklı tam sayfalık ilan verdi.

''KURALLARA UYMAYACAKSAN ÜLKEYİ TERK ET''

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mart ayında yapılacak seçim için düzenlediği kampanyada gazetelere ilan vererek Hollandalılara hitaben "Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et." ifadesini kullandı.

HERKES AYNI KEFEYE KONMAZ

İlan metninde toplum huzurunun bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Rutte, son yıllarda toplum huzurunu bozan davranışların arttığını belirtti. Rutte, toplumda herkesin aynı kefeye konamayacağını, bu tür davranışlarda bulunan kişilerin ayıklanması gerektiğini vurguladı.

 


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