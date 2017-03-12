taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Hollanda Konsolosluğu önünde güvenlik önlemleri

İstanbul’daki Hollanda Başkonsolosluğu önündeki protestolar için alınan güvenlik önlemleri sabah da devam etti.

12.03.2017 - 11:58
  1. Haberler
  2. Gündem

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Hollanda’nın Roterdam kentindeki Türk Başkonsolosluğu’na girişine Hollanda polisi tarafından izin verilmemişti.

PROTESTOLAR GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Bakan Kaya’nın yaşadığı durumu protesto etmek için binlerce vatandaş Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi üzerindeki Hollanda Başkonsolosluğu’nun önünde toplanmıştı. Protestolar gece boyunca devam ederken, İstanbul Emniyeti de konsolosluk binasının çevresinde güvenlik önlemlerini arttırmıştı.

Hollanda Konsolosluğu önünde güvenlik önlemleri

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Protestolar sabaha karşı son bulurken, polisin konsolosluk binasının önündeki güvenlik önlemlerinin sabahın ilk ışıklarıyla beraber devam ettiği görüldü. Öte yandan, İstiklal Caddesi’nden geçen birkaç vatandaşın konsolosluk binasının önünde durarak Türk Bayrağı salladığı görüldü.

Hollanda Konsolosluğu önünde güvenlik önlemleri

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

265
Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

157
Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

251
Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

84
Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

57
Başbakan Yıldırım'dan Hollanda hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Hollanda hakkında açıklama

231
Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda temsilcilikleri önünde protesto

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM