Hollanda Konsolosluğu önünde güvenlik önlemleri

Sözcü yazarı Çölaşan, Almanya ve Hollanda tarafından engellemeler hatta hakaretlerle karşılaşan Dışişleri Bakanı'nı hedefe oturttu.

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Avrupa'da alınan skandal kararların listesi

Almanya, Hollanda ve Avusturya, medyanın kışkırtıcı yayınları ve aşırı sağ rüzgarın etkisi ile Türkiye'deki referanduma taraf oldu.