taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5023
EURO
3,9441
ALTIN
140,86
PETR
46,3300

Hollanda'dan Srebrenitsa itirafı

Yüksek Mahkeme, Srebrenitsa'da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin öldürülmesinden Hollanda'nın kısmen sorumlu olduğuna hükmetti.

27.06.2017 - 12:16
  1. Haberler
  2. Gündem
Hollanda'dan Srebrenitsa itirafı

Hollanda'dan Srebrenitsa itirafı

Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin kararında, katledilen 300 Boşnakla ilgili olarak Boşnakların askeri kamptan çıkarılmasının yasadışı olduğu vurgusu yapıldı.

YÜZDE 30'UNDAN SORUMLU

Mahkeme, Hollanda'nın 300 Boşnak için tazminatın yüzde 30'unu karşılaması gerektiğini ifade etti. Tazminat davası ise ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.

Hollanda mahkemesinden yapılan açıklamada; "Hollanda askerleri Srebrenitsa'da illegal hareket etti. Ölümlerin yüzde 30'undan Hollanda sorumlu." ifadelerine yer verildi.

"SOYKIRIMA GÖZ YUMDU"

Hollanda Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nın Hollanda Srebrenitsa'da soykırıma göz yumdu sözlerine "Erdoğan'ın Srebrenitsa iddiası iğrenç bir tarihi yalan" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemenin bu kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin doğruluğu gözler önüne serildi.

1995 Srebrenitsa Soykırımı belgeseli VİDEO


SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI

Bosna savaşında önce nüfüsu 24 bin civarı olan Srebrenitsa'nın nüfusu diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına gelmişti. Artık Srebrenitsa 'açlık' ve 'hastalıklar' ile mücadele eden bir 'toplama kampı'na dönüşmüştü.

Müslümanların elindeki silahlar BM Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı. Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar Srebrenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru , sorumlu Hollanda komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi. BM yalnızca iki F16'yı kent üzerinde bir uçuş yaptırmakla yetindi. Hollandalı askerler bir gece yarısı Bosna'daki BM Barış Gücü komutanı Hollandalı generalden aldıkları emir doğrultusunda kenti boşalttılar.

Hollanda'dan Srebrenitsa itirafı
Ratko Mladiç ve Hollandalı komutan Ton Karremans

25 BİN MÜLTECİYİ SIRPLARA TESLİM ETTİLER

Savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı Komutan Thom Karremans kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti.

Daha sonra orataya çıkan bir video kasedinde Sırp generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verirken görüntüleri çekilecekti.

Bir hafta süren katliam II. Dünya Savaşı'ından sonra insanlığa yapılan en büyük suç olarak arşivlerde yer aldı.

Hollanda'dan Srebrenitsa itirafı

İlginizi Çekebilir
Orgeneral Akar'dan 'Kara Kuvvetleri' mesajı 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2226'ncı Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutlayarak, mesaj yayınladı.
Bunaltan sıcaklar başladı
Ramazan ayında havalar yurt genelinde serindi. Sıcaklıklar bayramla birlikte bunaltıcı derecede arttı.
Kılıçdaroğlu'na benzeyen adam Adalet Yürüyüşü'nde
Ali Şeker, CHP Lideri'ne benzeyen kişi ile çekilen fotoğrafını "Kılıçdaroğlu'nun dublörü de ayrıca yürüyor" notuyla paylaştı.
Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
Bingöl'de askerleri yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen PKK'lı teröristler, bombardımana tutuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

44
Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

175
Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

24
Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti tatilde görüntülendi

Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti tatilde görüntülendi

98
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

103
FETÖ'nün gaybubet birimi

FETÖ'nün gaybubet birimi

40
Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM