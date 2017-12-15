Hollanda’nın başkentinde Amsterdam Schiphol Havalananında bıçaklı saldırgan paniğe neden oldu.

HAVALİMANI TAHLİYE EDİLDİ

Acil durum sonrası havaalanının bir kısmı tahliye edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

Yetkililer, olayda yaralı ya da ölü olmadığını bildirdi. Hollanda polisi olayla ilgili resmi Twitter hesabından "Elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden bir adam polis tarafından vuruldu. Durum güvenli. Şüpheli gözaltına alındı." mesajını yayınladı.

Hollanda'nın en yoğun havalimanında bıçaklı saldırı VİDEO