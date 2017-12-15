taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.330
USD
3,8646
EURO
4,5533
ALTIN
155,96
PETR
63,2600

Hollanda'nın en yoğun havalimanında bıçaklı saldırı

Hollanda'nın en yoğun havalimanı Schiphol'de bıçaklı saldırgan panik yaratırken, polisler saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 19:09..
  1. Haberler
  2. Dünya
Hollanda'nın en yoğun havalimanında bıçaklı saldırı

Hollanda’nın başkentinde Amsterdam Schiphol Havalananında bıçaklı saldırgan paniğe neden oldu.

HAVALİMANI TAHLİYE EDİLDİ

Acil durum sonrası havaalanının bir kısmı tahliye edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

Yetkililer, olayda yaralı ya da ölü olmadığını bildirdi. Hollanda polisi olayla ilgili resmi Twitter hesabından "Elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden bir adam polis tarafından vuruldu. Durum güvenli. Şüpheli gözaltına alındı." mesajını yayınladı.

Hollanda'nın en yoğun havalimanında bıçaklı saldırı VİDEO

İlginizi Çekebilir
Merkel'den AB'ye mülteci sitemi: Dayanışma içinde değiliz
Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa'ya yönelik göçün AB ülkeleri arasında yönlendirilmesini istedi.
Brexit'te ikinci aşamaya geçildi
AB ülkeleri liderleri, Brexit'te AB-İngiltere arasındaki ilişkilerinin geleceğini belirleyecek ikinci aşamaya geçilmesini onayladı.
“Putin 1970’lerde öğrenciyken filmlerde dublörlük yaptı"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 1970'lerde üniversite öğrenimi sırasında filmlerde dublör olarak çalıştığı iddia edildi.
Rusya'nın eski ekonomi bakanına hapis cezası
Moskova'nın Zamoskvoretsky mahkemesi, eski Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Alexei Ulyukayev'i, rüşvet almak suçundan sekiz yıl hapis ve 2.2 milyon dolar para cezasına çarptırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

403
Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

413
Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

246
FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

119
YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

124
Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

184
Tugay Kerimoğlu boşanıyor

Tugay Kerimoğlu boşanıyor

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM