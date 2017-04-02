Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hani sürekli fırçaladığım kredi kuruluşları var ya, büyüme rakamlarına bakın ters köşe oldular" dedi.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın katıldığı toplu açılış törenine vatandaşlar akın etti.

Ankara'da Erdoğan ile Yıldırım'a yoğun ilgi

Hollanda’daki Türk vatandaşları, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu için 4-9 Nisan günlerinde oy kullanacak.

Hollanda polisi referandum için alarmda

3 milyona yakın seçmenimiz 57 ülkede referandum için oy kullanıyor

Türkiye'nin bu günlere nasıl geldiğini bizzat yaşayan yaşlı amcalar, oy tercihlerinin sebebini anlattı.

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Apple hız patenti aldı

Apple, teknolojinin sebep olduğu trafik kazalarını azaltmak için yeni bir patent aldı.