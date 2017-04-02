Hollanda polisi referandum için alarmda

NL Times, Belçika’daki şiddet olaylarından sonra Hollanda’da alarm verileceğini duyurdu.
Hollanda’daki Türk vatandaşlarının 4-9 Nisan günlerinde oy kullanacağı kaydedilen haberde, “Özellikle Brüksel’deki kargaşadan sonra ulusal polis ve yerel otoritelerin, oy kullanılacağı günlerde yüksek seviyede alarmda olacaklarını” yazdı.
"GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ AÇIK"
Hollanda Ulusal Polis Sözcüsünün de, “Gözümüzü, kulağımızı açık tutuyoruz” dediği ancak alınacak önlemlere ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.