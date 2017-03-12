Hollanda polisinin köpekli saldırısına Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Hollanda polisinin Türk vatandaşlarına köpeklerle atlarla saldırmasına değinen Cumhurbaşkanı, "Benim bakanıma edep dışı davranışı yapanlar bunun bedelini ödeyecek. Vatandaşlarımın üzerine köpekleri sürenler bedelini ödeyecek." şeklinde konuştu.

Hollanda'da çarşamba günü yapılacak seçimlere ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çarşamba günü Hollanda'da yapılacak seçimden sonra, öncesinde, sonrasında, gerekli değerlendirmeleri yapacağız ve nasıl bir tavır takınacağımızı ortaya koyacağız. Çünkü bu cevapsız bırakılamaz." dedi.