Hollanda Savunma Bakanı istifa etti

Hollanda, BM'nin Mali'de siyasi istikrarı sağlamak amacıyla oluşturduğu uluslararası güce askeri destek veren ülkeler arasında bulunuyor.

Mali'de görev yapan iki Hollandalı askerin yaşanan patlama sonucu yaşamını yitirmesi Hollanda'nın gündemine oturdu.

RAPORDA EKSİKLER GÖRÜLDÜ

Kaza ile ilgili olarak Hollanda Güvenlik Araştırma Konseyi'nin (OVV) hazırladığı rapor geçen hafta açıklandı. Raporda açığa çıkan bilgilere göre; Mali'deki Hollanda askeri ekiplerinn güvenlik konusunda ve tıbbi donanım olarak ciddi eksikleri bulunduğu belirtildi.





SAVUNMA BAKANI VE GENELKURMAY BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis ile birlikte Hollanda Genelkurmay Başkanı Tom Middendorp da görevinden ayrıldı.

Olay sonrası açıklama yapan Hennis, "Doğru, tuhaf davrandım. Ama ben de bir insanım. Geçen yıl Mali'de meydana gelen kaza ile ilgili siyasi sorumluluğum var. Bütün sorumluluğu üstleniyor ve görevimden ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.