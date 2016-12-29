taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.548
USD
3,5377
EURO
3,6963
ALTIN
130,63
PETR
56,9400

Hollanda'da cami yapılacak binada yangın

Culemborg kentinde, cami yapılması amacıyla İslam Topluluğu Vakfı tarafından alınan binanın yüzme havuzunda yangın çıktı.

AA | 29.12.2016 - 06:22
  1. Haberler
  2. Dünya

Hollanda basınında yer verilen haberlerde, binanın elektrik ve doğalgaz bağlantısı kesik olduğu için kundaklamadan şüphelendiği belirtildi.

Vakıf Başkanı Hasan Barzizaoua ise yaptığı açıklamada, kundaklama dışında başka bir ihtimal görmediklerini bildirdi.

Barzizaoua, 20 yıldır kullandıkları mevcut camide şimdiye kadar böyle bir sorun yaşamadıklarını dile getirerek, "Temennim, doğrudan bir saldırı olmaması." dedi.

Polis, yüzme havuzunda başlayıp binaya yayılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangının çıkış nedeninin, itfaiyenin çalışmalarının tamamen sona ermesinin ardından araştırılmaya başlanacağı kaydedildi.

Hollanda'da cami yapılacak binada yangın

İSLAMOFOBİ ARTIYOR

Hollanda, Avrupa'da İslamofobinin en çok arttığı ülkeler arasında yer alıyor.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) İslamofobi raporuna göre, geçen sene Hollanda'da 142 sözlü ve fiziksel saldırı ihbar edilse de bu vakalardan sadece 46'sı cezalandırıldı.

Ülkede 19 camiye 27 kez saldırıda bulunuldu. Bu camilerin içine koku bombaları ve domuz kafaları atıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek: Bütün amaçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek

Melih Gökçek: Bütün amaçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek

49
Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

8
Rusya'dan ABD'ye yaptırım resti

Rusya'dan ABD'ye yaptırım resti

4
Riekerink: Utanç duyuyorum

Riekerink: Utanç duyuyorum

6
Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

45
Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili yeni iddia

Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili yeni iddia

7
Ana Ivanovic tenisi bıraktı

Ana Ivanovic tenisi bıraktı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM