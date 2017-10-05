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Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

Lahey'de satın alınan eski bir kilisenin camiye çevrilmesi sonrası ırkçı grup harekete geçti.

05.10.2017 - 00:13
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Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

Gruptakiler, camiye dönüştürülecek kilisenin önünde "Sokağımızda cihad istemiyoruz" yazan pankart açtı.

"İSLAM'I VE CAMİLERİ İSTEMİYORUZ"

Voorpost hareketi mensupları, "Hollanda'da İslam'ı ve camileri istemiyoruz. Bir kilisenin Müslümanlara satılmasına anlam veremiyoruz. Biz bu semtte oturanların sesini duyurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

Gösteri, camiye çevrilecek kilisede semt sakinleriyle tanışma ve bilgilendirme programı sırasında yapıldı.

Öte yandan, kilisenin çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı da gözlendi.

Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

"İSLAM HAKKINDA ÖN YARGILARI VAR"

Ahmadiyya Vakfı Başkanı Dr. Robbert Muhammed Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen gösteriye anlam veremediklerini belirterek, "Gösteriyi yapanlar bizimle konuşmak yerine gösteri yapmayı seçtiler. Bu tür insanların İslam hakkında ön yargıları var. Bizimle diyaloğa geçerek bu ön yargıları yıkmaları gerekir." dedi.

Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

"HERKESİN YAŞANTISINA SAYGI DUYULMALI"

Emin, bilgilendirme programına katılanların olumlu fikirlerle ayrıldığını da kaydetti.
Gösterinin iğrenç olduğunu ve bunu organize edenlerin bu semtte bile yaşamadıklarını dile getiren Agnes isimli bir semt sakini de "Ben eski kilisenin cami olmasına karşı değilim. Herkesin düşüncesine ve yaşantısına saygı duyulması gerekir. Semt sakinlerinin ikiye bölünmesi üzücü." diye konuştu.

Hollanda'da İslam karşıtı gösteri

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