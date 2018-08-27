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Hollanda'da kiliseler satılıyor

Hollanda'da son 50 yıldır kiliseye gidenlerin sayısındaki hızlı düşüş nedeniyle, boş kalan ve satılığa çıkarılan kilise sayısı da artıyor.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 08:36..
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Hollanda'da son dönemlerde kilise satışlarında önemli bir artış gözleniyor. Ülkenin bir çok noktasında çok sayıda kilisenin arazisiyle satışa çıkartıldığı belirlenirken  önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık bin kilisenin daha boşalması bekleniyor. Bu satışın sebebi ise kiliseye giden sayısındaki düşüş.

Hollanda'da kiliseler satılıyor

"MASRAFLARI ÖDEYEMEZ HALE GELDİK"

Ülkenin orta güney bölümünde yer alan Waalwijk kentindeki Sint-Clemens Kilisesi'nden Anton van Diessen, "Üzgünüm, kilisemiz satılık. Artık insanlar tanrıya inanmıyor" diyor.

Bunu "acı verici" olarak değerlendiren Hollandalı din adamı, üzüntüsünü "Sadece benim için değil, cemaat için de öyle. Onların kişisel tarihlerinin bir bölümü de yok olacak. Burada vaftiz, düğün, cenaze gibi birçok olayı birlikte yaşadılar" sözleriyle açıklıyor.

İnançlı insan sayısının giderek azaldığını ve dini toplulukların küçüldüğünü belirten van Diesen, artık kiliselerin yakıt, sigorta ve bakım masraflarını ödeyemez hale geldiklerini söylüyor.

Hollanda'da kiliseler satılıyor

CAMİ OLARAK HİZMET VERİYORLAR

Bazı kiliseler de, başka inançlar için ibadethane olmaya devam ediyor. Tıpkı Lahey'deki eski Protestan Thomas Kilisesi gibi. Cemaati olmadığı için bir kaç yıl boş kalan kilisesi gibi.

Müslümanlar tarafından satın alınan kilise, şimdi cami olarak hizmet veriyor. Cami yöneticisi Robbert Mohammedamin, yaptığı açıklamada, merkezi konumu ve iyi bir otoparka sahip binayı adlıkları için memnun olduğunu anlatıyor.

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