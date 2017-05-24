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Hollanda'da koalisyon krizi büyüyor

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Schippers'e göre tek seçenek kalan dörtlü koalisyon hükümeti alternatifi, müzakereler başlamadan bitti.

24.05.2017 - 02:54
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Hollanda'da koalisyon görüşmelerini yürütmekle görevlendirilen ve son hükümette Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı olarak görev yapan Edith Schippers, ortaya çıkan koalisyon krizi ile alakalı yarına kadar düşünmesi gerektiğini söyledi.

Schippers'in, koalisyon hükümeti için tek seçeneğin, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) ile koalisyon hükümeti kurmak olduğunu söylemesi üzerine partiler arasında görüşmeler gerçekleşti.

CU ve D66 siyasi liderleri bu dörtlü koalisyon seçeneği için, önce kendi vekilleri ile görüşerek desteklerini aldı.

İki lider, daha sonra Schippers ile yapılan görüşmenin ardından, bazı konularda tam anlamıyla anlaşamayacaklarını, bu sebeple boşuna zaman kaybetmemeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Hükümetin artık yönetilmesi gerektiğine değinen Schippers, "Siyasi parti liderlerinin, bunun bilinci ile hareket etmeleri lazım. Eğer liderler bu şekilde inat etmeye devam ederse, bu benim işimi kolaylaştırmayacak." dedi.

Temsilciler Meclisi, ortaya çıkan koalisyon krizini görüşmek için yarın bir araya gelecek.

Hollanda'da 2012'de yapılan önceki genel seçimlerden sonra iki partiden oluşan koalisyon hükümeti 54 gün sonra kurulabilmişti.

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