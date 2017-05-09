Hollanda'da koalisyona dördüncü aranıyor

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 55 gün geçmesine rağmen koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik görüşmeler sürüyor.

Meclisteki siyasi partilerden Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ve Demokrat 66'nın (D66) yanına koalisyon hükümetini oluşturmak için aranan dördüncü parti ise henüz netleştirilemedi.



CDA lideri Sybrand van Haersma Buma (solda), D66 Lideri Alexander Pechtold (ortada), VVD partisinden Halbe Zijlstra (sağda)

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Koalisyonu kurmakla görevlendirilen önceki hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edith Schippers, genel seçimlerde en fazla oyu alan VVD, CDA, D66'nın yanı sıra dördüncü parti olarak Yeşil Sol (GL) ile müzakerelere devam ediyor.

ZOR MESELELER HENÜZ GÜNDEME DAHİ GELMEDİ

Schippers, koalisyon kurma çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, öncelikle üzerinde uzlaşılması kolay olan konuların ele alındığını ancak müzakerelerin tıkanmaması için zor meselelerin henüz gündeme gelmediğini ve görüşmelerin yavaş ilerlediğini kaydetti.



VVD lideri Mark Rutte (solda)

RUTTE: DÖRTLÜ KOALİSYONA GÜVEN VAR

VVD lideri Mark Rutte, müzakereler hakkında içerik olarak bilgi vermezken "Bu dörtlü koalisyon hükümetinin kurulmasına güven duyuluyor. Güven olmasaydı zaten görüşmeler devam edemezdi. Koalisyon kurulması gerçekleşecek mi? Bu soruya yanıt vermek için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

2012 İLE KARŞILAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL

Hükümet kurma görüşmelerinin uzun sürmesini hiç kimsenin istemediğini belirten Rutte, "Bu görüşmeleri 2012 yılındaki koalisyon müzakereleri ile karşılaştırmak doğru olmaz. O zaman iki parti arasında müzakereler yapılıyordu. Şimdi ise farklı görüşlere sahip dört partiyle müzakere ediliyor." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da 2012 yılında yapılan genel seçimlerden sonra iki partiden oluşan koalisyon hükümetinin kurulması 54 gün sürmüştü.