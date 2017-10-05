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Hollanda'da öğretmenler grevde

Hollanda'da, iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti.

05.10.2017 - 18:35
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Hollanda'da öğretmenler grevde

Lahey'de, İlköğretim Hareketince (PO) organize edilen greve, ülkenin değişik bölgelerindeki 50 binden fazla ilkokul öğretmeni katıldı. Grev nedeniyle çok sayıda ilkokulda eğitime bir gün ara verildi.

Greve, Genel Eğitim Sendika Birliği (AOB) ve Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) gibi farklı sendikalar da destek verdi.

Hollanda'da öğretmenler grevde

MAAŞLARIMIZI ARTIRIN

Öğretmenler, iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini talep ederken, iş yoğunluğunun neden olduğu stres nedeniyle öğrencilere yeterli ilgili gösterilemediğine dikkati çekti.

Hollanda'da öğretmenler grevde

İLKOKUL BÜTÇELERİ YETERLİ DEĞİL

Eğitim bütçesinin iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren PO sözcüsü Jan van der Ven, ilkokul bütçelerinin okullar için yeterli olmadığını söyledi.

Hollanda'da öğretmenler grevde

HOLLANDA'DA HÜKÜMET KURULAMIYOR

Ven, kurulacak yeni koalisyon hükümetinden talep ettikleri 1,4 milyar avro bütçeyi alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

Hollanda'da öğretmenler grevde

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerde tek başına iktidar çıkmaması üzerine koalisyon hükümeti kurulması için müzakerelere devam eden dört parti, geçen ay ilkokul eğitimi için 270 milyon avro bütçe ayırdıklarını açıklamıştı ancak dün, bugün yapılacak grev nedeniyle bu oranın 500 milyon avroya çıkarıldığı iddia edilmişti.

Hollanda'da öğretmenler grevde

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