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Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda’daki Türk vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından kutlama yaptı

17.04.2017 - 02:19
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Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda’daki Türk vatandaşları, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından kutlama yaptı.

Hollanda'da referandum kutlaması

ROTTERDAM KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplandı. Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ile kutlama yapan vatandaşlar, sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Başkonsolosluk önünde toplandıktan sonra konvoy oluşturarak şehir turu atan Hollandalı Türkler ayrıca dev bir Türk bayrağı açıp, “Recep Tayyip Erdoğan" ve “En büyük Türkiye" sloganları attı.

Hollanda'da referandum kutlaması

"BATI MEDYASININ ARTIK YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKMASI LAZIM"

Sevinç gösterisine katılan vatandaşlardan Sefa Ünlü, AA muhabirine, "Bu sonuç Türkiye için iyi oldu, vatana ve millete hayrlı uğurlu olsun." derken, Erdoğan hayranı olduğunu belirten sonradan Müslüman olmuş Hollandalı Tevfik Kaak ise "Cumhurbaşkanı kazandığı için çok mutluyum. Batı medyasının artık Türkiye hakkında yalan söylemeyi bırakması lazım." ifadelerini kullandı.

PANKARTA POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan Rotterdam kentinde bulunan Erasmus Köprüsü'ne Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin bulunduğu “Onlar konuşur biz yaparız” yazılı afiş asıldı. Bayrak kısa sürede polis tarafından kaldırıldı.

Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

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