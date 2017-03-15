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Hollanda'da seçim günü

Bugün yapılacak seçimler öncesi, kampanyalar Türkiye ve Müslüman karşıtlığı üzerine kuruldu.

15.03.2017 - 09:04
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Hollanda'da seçim günü

Seçim öncesinde yapılan anketlerde yarışın Hollanda'nın mevcut Başbakanı Mark Rutte ile ırkçı lider Geert Wilders arasında geçeceğini gösteriyor.

Hollanda'da seçim günü

Hollanda'da 12,7 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor ve parlamentodaki 150 sandalye için 31 parti yarışıyor. Bunlardan 14'ünün en az bir sandalye kazanması bekleniyor.

HİÇBİR PARTİNİN TEK BAŞINA İKTİDAR OLMASI BEKLENMİYOR

Seçimde hiçbir partinin tek başına iktidar olması için gerekli 76 sandalyeye ulaşması beklenmiyor. Anketler 28 partiden 14’ünün mecliste en az bir sandalye alacağını gösteriyor. Ülkedeki 400 bin göçmen seçmenin oylarının belirleyici olduğu belirtiliyor.

Hollanda'da seçim günü

Hollanda'da seçim günü

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