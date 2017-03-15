Hollanda'da seçim heyecanı

Hollanda parlamentosundaki 150 sandığın sahibi 12,7 milyon seçmenin oylarıyla belirlenecek.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da yaşayan Türk ve Müslümanlara bir çağrı yaparak Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Irkçı lider Geert Wilders'e oy verilmemesi gerektiğini söylemişti.

OYLAR DENK'E

Bugün sandık başına giden Türk ve Müslümanlar da bu çağrıya uyarak Tunahan Kuzu'nun partisi DENK'e oylarını veriyor.

1 SANDALYE DAHA..

Erdoğan'ın çağrısıyla DENK'e oy veren vatandaşların; parlamentoda 2 sandalyesi bulunan partiye 1 sandalye daha kazandırabileceği öngörülüyor.

HOLLANDA KÖPEKLERİ

Hollanda'nın Türk bakanlara karşı aldığı faşist kararlardan sonra Rotterdam'daki Türkler sokaklara dökülmüş, polisler atlarıyla, köpekleriyle vatandaşlara saldırmıştı.

PARTİ ADININ ANLAMI

Kuzu'nun partisi DENK, "Felemenkçe" düşün anlamına geliyor.