Hollanda'da seçimlerden koalisyon çıktı

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre; Başbakan Mark Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD) 31 sandalye ile sandıktan ilk sırada çıktı. Rutte seçimlerden birinci parti çıksa da bir önceki seçimlere oranla 10 sandalye kaybetti.

Irkçı lider Geert Wilders’ın Özgürlük Partisi (PVV) 2012’ye göre parlamentodaki sandalye sayısını 4 artırarak 19’a yükseltti. Seçim sonuçlarına göre en çok kaybı 2012 seçiminde 38 sandalye elde ederek hükumet ortağı olan Lodewijk Asscher liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) yaşadı. PvdA bu defa 9 milletvekili çıkarabildi.

Parlamentoda 4 vekili olan Yeşiller ise 16 sandalye kazandı.

SANDIKTAN KOALİSYON ÇIKTI

CDA 19, D66 19, GL 16, SP 14, Denk 3 olarak ortaya çıkan sandalye dağılımına göre 16 sandalye ile Sosyalist ve İşçi Partisi’nden daha iyi bir sonuç elde eden Yeşiller, koalisyon görüşmelerinde kritik parti olacak.

Yabancı ve İslam karşıtı Wilders ile koalisyon kurma ihtimalini daha önce reddeden Başbakan Rutte, hükumet kurmak için diğer 3 parti ile koalisyon yapmaya mahkum görünüyor.

Ortaya çıkan sonuçlara göre hiç bir parti tek başına hükumet kuramıyor. Hükumetin en az 4 partili bir koalisyon tarafından kurulması öngörülüyor.

Resmi sonuçların 21 Mart’ta açıklanacağı; hükumet kurma görüşmelerinin günler, haftalar hatta aylar süreceği belirtiliyor. Hollanda’da 1977’deki seçimininin ardından hükumet 208 günde, 2012’de ise ancak 54 günde kurulabilmişti.