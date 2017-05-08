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Hollanda'da sokaklar karıştı

Hollanda'da Feyenoord'un, Excelsior'a yenilerek şampiyonluğu son haftaya bırakmasının ardından polisler ile taraftarlar birbirine girdi.

08.05.2017 - 11:45
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Hollanda'da sokaklar karıştı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 33. haftasında Excelsior'a 3-0 yenilip şampiyonluğu son maça bırakan Feyenoord'un, taraftarları ile polis arasında kavga çıktı.

Hollanda'da sokaklar karıştı

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

Takımlarının yenilgisini hazmedemeyen bir grup taraftar, polise taş ve sandalye ile saldırdı.

Polis, taraftarlara uyguladığı sert müdahale sonrası orada bulunan herkesi uzaklaştırarak bir süre çarşıya giriş çıkışları yasakladı.

YUMURUKLU MÜDAHALE

Ortaya çıkan görüntülerde Hollanda polislerinin yumrukla bir taraftarı aralarına alarak dövdüğü görüldü.

Hollanda'da sokaklar karıştı VİDEO

Hollanda'da sokaklar karıştı

EN AZ 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, yaptığı açıklamada, olayla ilgili en az 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Excelsior'a yenilerek şampiyonluğu son maça bırakan Feyenoord ile haftayı galibiyetle kapatan takipçisi Ajax arasındaki fark, bir puana düştü.

Hollanda'da sokaklar karıştı

Hollanda'da sokaklar karıştı

Hollanda'da sokaklar karıştı

Hollanda'da sokaklar karıştı

Hollanda'da sokaklar karıştı

Hollanda'da sokaklar karıştı

Hollanda'da sokaklar karıştı

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