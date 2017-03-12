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Hollanda'da Türk Federasyonu üyelerinden protesto

Hollanda'nın Türk bakanların konuşmalarını engellemesi, Bahçeli'nin çağrısıyla Hollanda Türk Federasyonu üyeleri tarafından protesto edildi.

12.03.2017 - 02:39
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ardından, Hollanda Türk Federasyonu üyeleri, Rotterdam Havaalanında protesto gösterisi düzenledi.

Türk bayrakları taşıyan federasyon üyeleri adına yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya müsaade edilmemesine anlam verilemediği belirtildi.

Hollanda'da Türk Federasyonu üyelerinden protesto

Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmeyen havalimanında gösteri düzenleyerek tepki göstermek istendiğinin bildirildiği açıklamada, "Demokratik hakkımızı kullanarak, alınan kararı protesto ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin'le yaptığı görüşmede, Hollanda'yı protesto amacıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağının ineceği havaalanında oturma eylemi düzenlenmesi kararı alındığı kaydedilmişti.

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