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Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan Türk vatandaşlarına sert müdahalede bulundu.

12.03.2017 - 05:21
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Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda polisi, Bakan Kaya'yı eskortla bölgeden uzaklaştırdıktan sonra, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk vatandaşını güç kullanarak dağıttı.

Hollanda hükümetinin engellemelerine karşı Bakan Kaya'ya destek vermek için bölgede bulunan Türk vatandaşlarının üzerine TOMA araçlarıyla tazyikli su sıkılan müdahalede, çok sayıda polis köpeği kullanıldı.

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Vatandaşlardan bazıları polis köpeklerinin saldırısına uğrarken, arbede sırasında bazı göstericiler aldıkları darbeyle bilincini yitirerek yere düştü.

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Atlı polislerin katıldığı müdahelede, aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı basın mensupları güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine uğradı.

Polis müdahalesinin ardından vatandaşların büyük bölümü bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

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