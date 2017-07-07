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Hollanda'dan küstah 15 Temmuz açıklaması

Koalisyon görüşmelerinde bir türlü anlaşamayan Hollandalı siyasetçiler, Türkiye'ye karşı ortak tavır aldı.

07.07.2017 - 09:56
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Hollanda'dan küstah 15 Temmuz açıklaması

Hollanda'da yapılan seçimlerden iktidar çıkmayınca koalisyon görüşmeleri başladı.

KOALİSYONDA ANLAŞAMADILAR

Yaklaşık 4 aydır devam eden görüşmelerde, liderler anlaşmaya varamadı.

Hükümet kurma krizinin yaşandığı ülkede, siyasetçiler Türkiye düşmanlığında buluştu.

ORTAK DÜŞMANLARI TÜRKİYE

15 Temmuz'un yıl dönümünde Hollanda'ya gitmek isteyen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeye girişinin istenmediği açıklandı.

Karar, Hollandalı siyasetçilerin ortak tavrı olarak açıklandı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alındığında" Türkeş'in ya da Türk hükümetinin başka bir üyesinin katılımının istenmediği belirtildi.

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