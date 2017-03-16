Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

Türkiye'ye karşı aldığı faşist kararlardan sonra diplomatik krize neden olan Hollanda'nın dikkati İstanbul'a yapılan 3. Havaalanı'nda.

Hollanda devlet televizyonunda yayınlanan programda Amsterdam Havaalanı ile 3. Havaalanı karşılaştırıldı.

HOLLANDA EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Amsterdam Schiphol Havaalanı'nın önceki yıl 55 milyon yolcu ağırladığını söyleyen sunucu, bunun yüzde 40'ının yurt dışından geldiğini ya da transit uçuşların olduğunu söyledi.





İSTANBUL'U TEHLİKE OLARAK GÖRDÜLER

Schiphol Havaalanı'nın Hollanda ekonomisi için çok önemli olduğunu söyleyen sunucu, bunun bazı tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Dubai'nin havacılık alanında geliştiğini aktaran sunucu bir tehlike olarak da İstanbul'u gösterdi.





3. HAVAALANI TAMAMLANIRSA..

İstanbul'daki havaalanının Schiphol'u geçtiğini belirten sunucu, İstanbul'da üçüncü mega havaalanının da yapılmaya başlandığına dikkat çekti.

Sunucu; "Bu Schiphol Havaalanı'nı konumunu daha da tehdit eder duruma gelecek." dedi.







