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Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Hollande, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Diyaloğu teşvik etmeliyiz." dedi.

15.03.2017 - 01:52
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Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Elysee Sarayı'nda kabul etti. İki ülke arasında ulaştırma, iletişim, teknoloji ve kamu hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Liderler görüşme sonrası ortak basın  açıklaması düzenledi.

"BİZİM TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Toplantıda konuşan Hollande, Avrupa'da Türk bakanların girişine izin verilmemesi sonrası ortaya çıkan diplomatik skandala ilişkin, "Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki bir gerilim söz konusu. Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğu teşvik etmeliyiz" diye konuştu.

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Hollande, Aliyev'le ikili ilişkileri ve Dağlık Karabağ sorununu görüştüklerini belirterek, "Yukarı Karabağ sorununda statükoyla bir yere varılamaz. Çatışmaların uzun sürmemesi gerekiyor. Minsk Grubu toplantılarında da diyaloğun yeniden başlatılması yönündeki çabamızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Aliyev ise Dağlık Karabağ'da statükonun kabul edilemeyeceğini belirterek, "İşgal edilmiş topraklardan Ermenistan çekilmeli. Minsk Grubu  ülkeleri bölgede statükonun kabul edilemez olduğunu söylediler. Ancak Ermenistan  buna uymaya pek meyilli değil." şeklinde konuştu.

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

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