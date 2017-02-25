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Hollande'dan Trump'a yanıt gecikmedi

Fransa Devlet Başkanı Francois Hollande, Donald Trump'ın Paris ile ilgili açıklamalarını "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

25.02.2017 - 17:05
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  2. Dünya

ABD Başkanı Trump,Washington'da taraftarlarına yönelik yaptığı bir konuşmada, bir arkadaşının cümlelerine atıfla, "Terör saldırıları sonrası Paris artık Paris değil" ifadesini kullanmıştı.

Hollande'dan Trump'a yanıt gecikmedi

"SAYGISIZLIK YAPMASI BİLE DOĞRU DEĞİL"

Hollande, bu açıklamaya karşılık olarak, "Bir ülkenin, müttefiki olan bir başka ülkeye en ufak bir saygısızlık yapması bile doğru değil. Ben bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmam, ABD Başkanından da aynısını bekliyorum" dedi.

Hollande'dan Trump'a yanıt gecikmedi

"FRANSA'DA İNSANLAR SİLAHLARA KOLAYCA ULAŞILAMIYOR"

Francois Hollande, sonrasında ise ABD'de tartışma konusu olan silah edinme yasalarına atıf yaparak şunları söyledi: "Karşılaştırma yapmak istemiyorum ama Fransa'da insanlar silaha kolayca ulaşamıyor. Burada sırf tatmin yaşamak için insanların üzerine ateş açan insanlar yok."

Cuma günü Washington'daki yıllık Muhafazakar Siyasi Hareket (CPAC) Konferansı'nda bir konuşma yapan ve destekçilerine seslenen Trump, Avrupa'nın göçmen politikalarını ve IŞİD saldırıları karşısındaki tutumunu eleştirmişti. Yaptığı konuşma sırasında, "Tatilini her yıl Paris'te geçiren bir arkadaşıma, Paris şimdi nasıl diye sordum" diyen Trump sonrasında Jim isimli bu arkadaşınının kendisine, "Paris artık Paris değil" dediğini açıkladı.

Hollande'dan Trump'a yanıt gecikmedi

PARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'DİSNEY' TWEET'İ

Trump'ın bu açıklaması, Paris belediye başkanı Anne Hidalgo tarafından da esprili bir dille eleştirildi. Hidalgo, twitter hesabı üzerinden paylaştığı ve Disney karakterleri Mickey ile Mini'nin de yer aldığı bir fotoğrafa şu notu ekledi: "Trump'a ve arkadaşı Jim'e: Biz Eyfel Kulesi'ndeki turumuz sırasında Mickey ve Mini ile birlikte Paris'in dinamizmini ve misafirperverliğini kutluyoruz."

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