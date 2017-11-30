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Hollywood'da Çinli oyuncuların artışı

Hollywood'da Asyalılarla ilgili rollerde beyaz oyuncuların oynatılmasına karşı yürütülen kampanya, Çinli oyuncuların önünü açtı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 17:05..
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Hollywood'da son dönemlerde siyahi oyunculara karşı uygulanan tavır, aynı şekilde Asyalılara yapılıyor. Yıllardan beri Asya menşeli hikayeleri filmleştirirken Asyalı rollerinde oynatılan beyaz oyunculara tepki gösteren bir grup, Çinli oyuncuların önünü açtı.

MULAN'I BİR ÇİNLİ CANLANDIRACAK

Disney'in 1998'de çizgi filmini çektiği ve büyük ilgi gören Mulan'ı canlandıracak aktris, şarkıcı ve model Liu Yifei, her ne kadar dövüş sanatlarının damga vurduğu tarihi fantezilerle tanınsa da zarif görünüşü nedeniyle Çin'de 'peri kızkardeş' lakabıyla anılıyor.

​Bu rol için 1000 aday arasından seçilen 30 yaşındaki aktris, kısmen New York'ta büyüdüğünden akıcı İngilizce konuşuyor.

ÇİNLİLER REVAÇTA

Disney'in açıkladığı tercih, hem sosyal medyada çeşitlilikten yana kazanç olarak memnuniyetle karşılandı hem de Çin'de sevinç yarattı. Çinli kullanıcılar, Liu Yifei'ye tebrik mesajları yağdırdı. Mulan, antik Çin'de gerçekten yaşamış olan ve hasta babasının askere alınmaması için erkek kılığına girerek orduya yazılan ve efsane zaferler elde eden kadın general Hua Mulan'dan esinleniyor.

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