HSYK'dan göreve iade kararları

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulunun meslekten çıkarılan 82 hakim ve savcının görevlerine iadesine, 329 hakim ve savcının yeniden inceleme taleplerinin reddine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 Mayıs'ta toplanan HSYK Genel Kurulu, meslekten çıkarma kararlarına karşı "yeniden inceleme" talebinde bulunan 411 hakim ve savcının soruşturma dosyasında yer alan bilgi, belge ve tüm delilleri inceledi.

İnceleme sonucu, yeniden inceleme dilekçeleri kabul edilen 82 hakim ve savcı hakkında verilen meslekten çıkarma kararlarının kaldırılarak görevlerine iadesine hükmedildi.

HSYK Genel Kurulu, 329 hakim ve savcının ise yeniden inceleme taleplerinin esastan reddine karar verdi.