HSYK'dan yeni ihraçlar

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının ardından listeler üzerindeki çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

107 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

Yılmaz, "107 hakim, savcı daha ihraç edildi. Bu, listeler halinde yapılan son ihraç. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden sonraki Kurul da durumu değerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste kalmadı. İtirazları da tamamladık." diye konuştu.

BYLOCK PROGRAMLARI TESPİT EDİLDİ

Bu kişilerden 105'inin itiraflar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ihraç edildiğini aktaran Yılmaz, 2 hakim, savcının başkaları üzerine kayıtlı ancak kendilerinin kullandığı belirlenen telefonlarında örgütün haberleşme programı ByLock bulunduğunu kaydetti.

TOPLAM İHRAÇ SAYISI: 4 BİN 238

Son ihraçlarla FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten atılan hakim ve savcı sayısı 4 bin 238'e ulaştı.