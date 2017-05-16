HTC yeni amiral gemisini tanıttı

Tayvanlı üretici HTC, bir süredir sızıntılar ile haberlere konu olan amiral gemisi akıllı telefonu HTC U 11’i resmen ilan etti. HTC U 11, seleflerine göre yenilikçi tasarım ve özelliklerle geldi.

Farkında olduğunuz gibi, One hattı ve M hattı artık yok ve HTC U 11, bu yılın başında tanıtılan U Ultra'nın ve U Play'in yeni ürün yelpazesini tamamlamak için karşımızda.

SU GEÇİRMEZ OLACAK

Su geçirmez HTC U 11, önceki U serisi akıllı telefonlara çok benzer bir estetikle birlikte geliyor. Arka kısım hafif kavisli cam tasarımı oldukça parlak bir görünüme sahip.

Teknolojioku'nun haberine göre, HTC, U 11'de Qualcomm Snapdragon 835 yongasetini kullandı ve bu özellik sadece üstün performansa izin vermiyor, aynı zamanda "dual wake words" denen bir özellik sunuyor.

Bunun anlamı, telefon her iki ses asistanıyla çalışabileceği için, hem "OK Google" hem de "Alexa" yı dinleyeceği anlamına geliyor. U 11'in yalnızca Google Assistant destek alacağı ancak, Alexa'nın ABD, İngiltere ve Almanya'da cihazın resmi olarak piyasaya sürülmesinden sonra 30 gün içinde gelmesi sözü verildi.

HTC U11'in teknik özelliklerine bir göz atalım :