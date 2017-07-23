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Huffington Post'ta 15 Temmuz makalesi

MÜSİAD ABD Başkanı Tuncer, Amerikan haber sitesi Huffington Post'ta darbe girişimine dair bir makale yazdı.

23.07.2017 - 03:03
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Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Başkanı Mustafa Tuncer, ABD'nin önemli internet haber portallarından Huffington Post için kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin DEAŞ ve uluslararası terörle mücadelede hayati rol oynadığını ve Ankara'nın destek vermediği adımların zayıf kalacağını belirtti.

Tuncer'in, Huffington Post'ta "Darbe girişiminin ardından bir yıl: Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynuyor" başlıklı makalesi yayımlandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen bir yıllık süreçte Türkiye'nin hem içeride hem de bölgesel düzlemde attığı adımlara dikkati çeken Tuncer, "Türkiye, tehlike ve düzensizliğe karşı küresel terörle mücadelede kilit bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Huffington Post'ta 15 Temmuz makalesi

15 TEMMUZ VE TERÖRLE MÜCADELE

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde sadece Türkiye'nin değil, bölgesel denklemlerin ve terörle mücadele sürecinin de olumsuz etkileneceğine işaret eden Tuncer, "Bugün Türkiye, günümüzün en zorlu güvenlik sorunlarına çözüm üretmede her zamankinden daha fazla adanmış durumdadır." yorumunu yaptı.

Tuncer, Türkiye'nin sınırlarını DEAŞ ve benzeri terör örgütü yandaşlarına kapatarak, sınır bölgesini DEAŞ unsurlarından temizleyerek ve 3 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaparak tüm dünyaya DEAŞ ile mücadeleye ilişkin adeta ders verdiğini vurguladı.

Huffington Post'ta 15 Temmuz makalesi

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINA KARŞIN, SİLAHLI GRUPLARI FONLAYANLAR İKİ YÜZLÜ"

Tuncer makalesinde "Türkiye, DEAŞ'a karşı verilen mücadeleye önemli katkı sağlıyor. Türkiye'nin her iki sınırında da verdiği mücadele olmasaydı uluslararası terörle mücadele çabaları muhtemelen çökerdi. Suriye, Libya ve Yemen'de silahlı grupları fonlayıp destek olanlar Türkiye'yi kendi içindeki militan gruplara karşı verdiği mücadeleden dolayı eleştiriyor. Bu ikiyüzlülükten daha kötü, adeta gülünç bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA HAKKI VAZGEÇİLMEZDİR"

ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın Suriye uzantısı olan militanların Türkiye-Suriye sınırını tehdit ettiğine dikkati çeken Tuncer, Türkiye'nin bu tehdide karşı kendi halkını ve ülkesini savunmasının "en vazgeçilmez hakkı" olduğunu vurguladı.

ABD'nin kendi ulusal güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadele verdiğini ifade eden Tuncer, Türkiye'nin de PKK/PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı aynı şeyi yaptığını kaydetti.

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