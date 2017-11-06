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Hulusi Akar 8 şehit verdiğimiz bölgede

Terör örgütü PKK'nın hain saldırısında 8 şehit verdiğimiz bölgeye giden komutanlar, Mehmetçik'e moral verdi.

06.11.2017 - 09:56
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Hulusi Akar 8 şehit verdiğimiz bölgede

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli bölgelerindeki birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetleme yaptı.

6 ASKER 2 KORUCU ŞEHİDİMİZ

Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, bu kapsamda Şemdinli ilçesi kırsalındaki teröristlerin saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Hulusi Akar 8 şehit verdiğimiz bölgede

MEHMETÇİK'E MORAL VERDİLER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, daha sonra şehit askerlerin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Hulusi Akar 8 şehit verdiğimiz bölgede

TAZİYE ZİYARETİ

Komutanlar, Toklu köyüne giderek, saldırıda şehit olan 2 güvenlik korucusunun aileleri ve köy halkına taziye ziyaretinde bulundu.

Hulusi Akar 8 şehit verdiğimiz bölgede

Hulusi Akar 8 şehit verdiğimiz bölgede

Hulusi Akar 8 şehit verdiğimiz bölgede

Hulusi Akar 8 şehit verdiğimiz bölgede

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