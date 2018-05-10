Hulusi Akar Efes 2018 tatbikatı sonrasında konuştu

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Efes 2018 tatbikatı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmiştir. Bu tatbikatta (Efes-2018 Tatbikatı) gösterilen başarı da bunun en son kanıtı olmuştur.

Bu harekatın sivillere zarar vermeden üstün başarıyla icra edilmesinde yerli ve milli silah sistemlerinin özellikle de insansız hava araçlarının etkin şekilde kullanılmasının payı büyüktür.

"AFRİN HALKI HUZUR VE GÜVENLE EVLERİNE DÖNÜYOR"

'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle yıllarca terör örgütlerinin zulüm ve baskısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Afrin halkı, bölge mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlendikçe evlerine güven ve huzurla dönmektedir.

Tüm denizlerimizde ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini koruma azim ve kararlılığında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir oldubittiye asla müsade etmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek Ege Denizi'nde gerek Doğu Akdeniz'de her türlü tedbiri kararlılıkla almaktadır."

