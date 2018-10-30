Hulusi Akar hazırlanan mühimmatları inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çok yakında komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" mesajının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MKE Kırıkkale Muhimmat Fabrikası'nda Fırat'ın doğusundaki teröristlerin imhası için hazırlanan mermileri inceledi.

ERDOĞAN "SON İKAZ" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Fırat'ın doğusuna operasyon için sinyal vermişti.

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı verirken, "Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak kabul edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyleydi:

TÜRKİYE TEHDİT EDİLİYOR

"Şimdi sırada Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarının ortadan kaldırılması ve buraların Suriyeli kardeşlerimizin hayat yeri haline getirilmesi vardır. ABD, Mümbiç mutabakatını bizi oyalama aleti haline dönüştürmüştür. Şu anda devriye güçlerinin Gaziantep'te bizim askerlerle ABD'li askerlerin birlikte çalışma yaptıklarını biliyorsunuz. Artık Münbiç'te oyalanmak yerine, dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmekte kararlıyız. Türkiye buradan tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz.





BİLDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR

DEAŞ'ın bölgede yapılan operasyonlar için bir bahane olarak kullanıldığı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Bugün hala ülkemizi tehdit eden terör örgütüne verilen desteği meşrulaştırma gayretine devam ediliyor. Biz DEAŞ adına sahaya sürülen çapulcuların kim tarafından korunduğunu, silahlandırıldığını çok iyi biliyoruz. Bölgeye getirilen 19 bin tır ve kargo dolusu silahın DEAŞ ile alakalı olmadığını da çok iyi biliyoruz. Rejim ile terör örgütü arasında yaşanan kavganın, petrol sahalarını kontrol kavgasıydı. Daha bildiğimiz pek çok şey var. Bir kez daha ifade ediyorum. Bizim kimseyle kavga etmek hele hele fiili çatışmaya girme hevesimiz yoktur. Tek gayemiz, ülkemize yönelen tehdidi kaynağında, kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır.





SON İKAZLARIMIZ

Müttefiklerimize, dostlarımıza diyoruz ki; gelin sırtınızdaki bu yükten kurtulur. Terör örgütüyle birlikte yürünen bir yolun sonu kimse için hayırlı bir yere çıkmaz. Bu terör örgütü PKK'dır. Onun yan kolları YPG ve öbür tarafta bildiğiniz gibi PYD'dir. Türkiye gibi bir ülkeyi eli kanlı, mazisi karanlık, mensupları şaibeli bir örgüte feda etmek akıl karı değildir. Bu çağrımızın yavaş yavaş muhataplarımıza makes bulmaya başladığını görüyoruz. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak değerlendirilmelidir. Ülkemize yöneltilen son silahla yok edilene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız."