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Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin Türkiye'ye kurulum çalışmalarının ne zaman başlayacağını açıkladı. F-35'lerin teslimatına da değinen Akar, "Bir sorun beklemiyorum" dedi.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 11:07..
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Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınan S-400'lerin Türkiye'ye kurulum çalışmalarının 2019'da başlayacağını açıkladı. Seçilecek personellerin Rusya'da eğitim alacağını ifade eden Akar, şöyle konuştu:

EKİM 2019'DA KURULUM ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

"Ekim 2019'dan itibaren S-400'lerin kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, burada görevlerinin başına geçecekler."

Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı ViDEO

Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı


"F-35'LERDE BİR OLUMSUZLUK BEKLEMİYORUZ"

F-35 uçaklarının teslimatına ilişkin de konuşan Akar, "Haziran ayında iki F35 bize teslim edildi. Bu arada bizim dört pilotumuz Amerika'ya intikal etti, eğitimlerine başladı. Bu konuda herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz." dedi.

Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

"F-35'LERİN ÜSLENECEĞİ YER: MALATYA"

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S-400'den, siyasi ve yargıdaki gelişmelerden dolayı birtakım sıkıntılar söz konusuydu ama şu ana geldiğimizde siyasi, askeri şartlar, böyle bir olumsuzluğu düşündürecek durumda değil. Ben herhangi bir şey beklemiyorum.

Türkiye'ye getirildiğinde F35'lerin üsleneceği yer Malatya. Oradaki altyapı çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Projede herhangi bir aksaklık yok, proje planlandığı şekilde devam ediyor. Üç ve dördüncü uçaklar da önümüzdeki yıl mart ayında teslim edilecek."

Hulusi Akar S-400 ve F-35'lerde son durumu anlattı

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