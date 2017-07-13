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Hulusi Akar'dan 15 Temmuz vurgusu

15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuşan Org. Hulusi Akar, "İhanet şebekesi en ağır cezaları alacak." dedi.

13.07.2017 - 16:01
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Beştepe'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Org. Hulusi Akar da katıldı.

Hulusi Akar'dan 15 Temmuz vurgusu VİDEO

"İHANET EDEN FETÖ'CÜLERE MİLLET CEVAP VERMİŞTİR"

Programda konuşam yapan Org. Hulusi Akar, şunları söyledi: "Güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız kenetlenmiştir. Aziz milletimize ihanet eden bu terör örgütüne milletimize yakışır bir basiretle cevap verilmiştir. İhanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve en ağır cezayı alacaklardır."

BEŞTEPE'DE 'EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER SLOGANLARI'

Org. Hulusi Akar şehitleri anma programında konuşma yaptığı sırada, salondaki vatandaşlar, "En büyük asker bizim asker" slonganları attı.

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