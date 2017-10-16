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Hülya Avşar Demet Akalın'ı sinirlendirdi

Hülya Avşar, iyi bir evliliğin sırrı için, "Erkeklerin arada bir çaktırmadan aldatması gerekir" dedi.

16.10.2017 - 07:17
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Aşk Doktoru köşesinin yazarı gazeteci Mehmet Coşkun Deniz, bu hafta "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programının konuğu oldu.

Hülya Avşar Demet Akalın'ı sinirlendirdi

"ERKEKLER EŞLERİNE ÇAKTIRMADAN ALDATMALI"

Programda Hülya Avşar, "Erkekler eğer arada bir eşlerine çaktırmadan bir şeyler yaparlarsa o evlilikler yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler. Bir erkek arada bir karısına çaktırmadan yapmak zorunda" diyerek büyük bir tartışma başlattı.

"ŞAKASI BİLE KÖTÜ"

Hülya Avşar'ın bu sözlerine en sert tepkiyi Demet Akalın gösterdi: "Ya ben inanamıyorum artık. Şaka olduğunu en sonuna ekleseydi ki o bile korkunç...Daha neler ya!"

Hülya Avşar Demet Akalın'ı sinirlendirdi

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