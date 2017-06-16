Hülya Avşar'dan dekolte açıklaması

İftar davetine omuzlarını açıkta bırakan bir kıyafetle katılan Hülya Avşar, ertesi gün bu seçimi yüzünden Twitter'da en çok konuşulan isimlerden oldu. İftar davetine dekolteli gittiği için eleştirilen ve hakkında 'Hülya Avşar dekolteni kapat' etiketiyle çok sayıda yorum yapılan Hülya Avşar konuyla ilgili açıklamayı Duymayan Kalmasın programının sunucularından Cengiz Semercioğlu'na yaptı.

''BAZILARI TAYYİP BEY'DEN DAHA MUHAFAZAKAR''

Hülya Avşar, "Böyle bir konunun gündeme gelmesine bile inanamıyorum. İnan Cumhurbaşkanı ve eşinin böyle bir problemi yok. Kimin ne giydiğine bakmadılar bile. Orada herkes olduğu gibi kabul edildiği için ben de o iftara gittim zaten. En ufak bir rahatsızlık hissi, en ufak bir garip bakışları olmadı. Bana sosyal medyada yazılanlardan sonra anladım ki, bazıları Tayyip Bey’den daha muhafazakâr" dedi.

"TARZIMI KARAKTERİMİ DEĞİŞTİREMEZSİN"

Hülya Avşar, sözlerinin devamında "O elbiseyi giyip de gidemeyeceğim bir ortam olsaydı, zaten gitmezdim. Tarzımı, karakterimi değiştiremezsin benim. Ben yıllardır kimsem, neysem oyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Hanım’ın böyle bir bakışa sahip olmadıklarını zaten biliyorum. Bu yüzden ben o kıyafeti giyerken, acaba giysem mi giymesem mi diye düşünmedim bile" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARKADAŞIMIZ GİBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "arkadaş" gibi olduğunu söyleyen Hülya Avşar, “Millet omuz dekoltesini konuşuyor ama iftarda asla konuşulan bir konu değildi bu. Aksine hiçbir yerde rahat edemediğim kadar rahat ettim orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim arkadaşımız gibiydi masada, herkese karşı sıcaktı. Arkadaşlar içinde yanına gidip konuşanlar oldu. Hiçbir gerginliği hissedilmiyordu, son derece rahattı. Hatta biz bir ara Muazzez Ersoy’la sanat müziği şarkıları bile mırıldandık, o kadar rahattı masa" diye konuştu.