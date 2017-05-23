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Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi

Akciğer kanserine yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Hülya Koçyiğit'in ABD'de bıçak altına yattığı öğrenildi.

23.05.2017 - 06:51
  1. Haberler
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hülya

Türk sinemasının efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit, akciğerinin sağ üst lobundaki kanserli bölge için New York'taki Presbyterian Hospital'da operasyon geçirdi.

DETAYLI AÇIKLAMA YOK

Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından ameliyata alınan Hülya Koçyiğit'in sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yapılmadı.

YOĞUN BAKIMDA

Hastaneye eşi Selim Soydan'ın soyadıyla "Hülya Soydan" olarak kayıt yaptıran ünlü oyuncunun operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

"BENİM İÇİN DUA EDİN"

Sosyal medya hesabından ameliyat öncesi yaptığı paylaşımda sevenlerinden dua beklediğini belirten Koçyiğit, şunları kaydetmişti: "Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun."

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