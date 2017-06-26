Hülya Koçyiğit: Adalet Yürüyüşü beni heyecanladırmıyor

Akciğer kanseri teşhisi konulmasının ardından geçtiğimiz günlerde Amerika'da ameliyat olan ve yurda dönen Yeşilçam efsanelerinden Hülya Koçyiğit eşi Selim Soydan'la birlikte Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuştu.

Koçyiğit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü hakkında da açıklamalarda bulundu.

"YÜRÜYÜŞ BENİ HEYECANLANDIRMIYOR"

Hülya Koçyiğit; "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından bir ‘adalet’ yürüyüşü başlattı. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Özellikle kendi canlarını yakan bir vakanın üzerine yürümeleri beni heyecanlandırmıyor. Ama ülke adına yaşadığımız bir olaydan sonra Yenikapı buluşması gibi bir toplanma olsaydı, koşturarak oraya giderdim. Ama bugün sadece Enis Berberoğlu için yürüyüp adalet istiyoruz demek eksik geliyor bana." cevabını verdi.

"15 TEMMUZ'DAN SONRA DA YAPILMASINI İSTERDİM"

"Bu da bir demokratik hak değil mi ama?"sorususunu ise Koçyiğit; "Kesinlikle, çok haklılar. Demokratik haklarıdır, yürüyecekler, adalet isteyecekler. Ona bir şey demiyorum. Ülke adına yaşadığımız bir acının, korkunun ya da dışarıdan bir baskının ardından böyle bir şey yapılmasını isterdim." şeklinde eşi Selim Soydan ise; "Çünkü bugün o yapılan yürüyüş ötekilerin ekmeğine yağ sürüyor." şeklinde cevapladı.