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Hülya Koçyiğit: Benim için dua edin

Bir süredir akciğerlerinden rahatsız olan ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'e akciğer kanseri teşhisi konuldu.

22.05.2017 - 16:46
  1. Haberler
  2. Magazin

sd

ABD'de bulunan ünlü sanatçı teşhisinin hemen ardından ameliyat kararı alındı.
Bugün ameliyat olacak olan ünlü sanatçı sevenlerinden dua istedi.

Koçyiğit şu ifadeleri kullandı:

"Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun."

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