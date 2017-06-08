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Hülya Koçyiğit: Selim benim ilacım

Akciğer kanseri teşhisi konan ve 22 Mayıs’ta Amerika’da, ameliyat olan Hülya Koçyiğit zor günlerini geride bırakıyor.

08.06.2017 - 06:39
  1. Haberler
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Sanatçı, kendisini bir an bile yalnız bırakmayan 49 yıllık eşi Selim Soydan’ın moral desteğiyle hızla iyileşiyor.

"HEP ELİMİ TUTTU"

Bir haftanın sonunda hastaneden taburcu edilen Koçyiğit, şu açıklamayı yaptı: “Selim, bu zor süreçte hep gözlerimin içine baktı, hep elimi tuttu. Onun nefesini bile hissetmek bana iyi geldi. İnanıyorum ki sevgi de ilaçlar kadar önemli.”

"HÜLYA BENİM BİRTANEM"

Soydan ise şöyle dedi: “Hülya’nın elini tuttuğum, onun sıcaklığını hissettiğim an dünyalar benim oluyor. Hülya benim birtanem. Can cana bu hastalığın üstesinden geleceğiz.”

Hülya Koçyiğit: Selim benim ilacım

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