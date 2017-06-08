Hülya Koçyiğit: Selim benim ilacım

Sanatçı, kendisini bir an bile yalnız bırakmayan 49 yıllık eşi Selim Soydan’ın moral desteğiyle hızla iyileşiyor.

"HEP ELİMİ TUTTU"

Bir haftanın sonunda hastaneden taburcu edilen Koçyiğit, şu açıklamayı yaptı: “Selim, bu zor süreçte hep gözlerimin içine baktı, hep elimi tuttu. Onun nefesini bile hissetmek bana iyi geldi. İnanıyorum ki sevgi de ilaçlar kadar önemli.”

"HÜLYA BENİM BİRTANEM"

Soydan ise şöyle dedi: “Hülya’nın elini tuttuğum, onun sıcaklığını hissettiğim an dünyalar benim oluyor. Hülya benim birtanem. Can cana bu hastalığın üstesinden geleceğiz.”