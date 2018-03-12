Hülya Koçyiğit: Tarihi bir dizide oynamak isterim

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir AVM’de düzenlenen söyleşiye katılan ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, “Bir televizyon dizisinde rol alır mısınız” sorusunu şöyle yanıtladı.

"TARİHİ ÖĞRENME HEVESİMİZ VAR"

Koçyiğit, “Gerçekten çok benimsediğim, ‘Aman illa ben de olayım’ diye heyecan duyduğum pek bir proje yok. Yaşıtlarımın oynadığı rollere bakıyorum, her biri birer cadı, çok kötüler. O nedenle çok cazip bir proje yok. Günümüzde tarihimizi öğrenmek için bir hevesimiz, bir heyecanımız var ve bu tür de diziler yapılıyor. Tabii ben tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim mesela.” dedi.