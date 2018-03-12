taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8093
EURO
4,6949
ALTIN
162,03
PETR
65,6100

Hülya Koçyiğit: Tarihi bir dizide oynamak isterim

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Hülya Koçyiğit, Kahramanmaraş’ta hayranlarıyla bir araya geldi.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 06:35..
  1. Haberler
  2. Magazin

ÜÜ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir AVM’de düzenlenen söyleşiye katılan ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, “Bir televizyon dizisinde rol alır mısınız” sorusunu şöyle yanıtladı.

"TARİHİ ÖĞRENME HEVESİMİZ VAR"

Koçyiğit, “Gerçekten çok benimsediğim, ‘Aman illa ben de olayım’ diye heyecan duyduğum pek bir proje yok. Yaşıtlarımın oynadığı rollere bakıyorum, her biri birer cadı, çok kötüler. O nedenle çok cazip bir proje yok. Günümüzde tarihimizi öğrenmek için bir hevesimiz, bir heyecanımız var ve bu tür de diziler yapılıyor. Tabii ben tarihteki bir kadın yöneticiyi canlandırmak isterim mesela.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sıla Ahmet Kural'ın filmini izledi
Şarkıcı Sıla, eski sevgilisi Ahmet Kral'ı arayıp tebrik etti.
Yolanthe Cabau'dan Mina Başaran paylaşımı
Arkadaşı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybeden Yolanthe Cabau, "Hayatımdaki en acı haberi aldım" dedi.
Yaşar İpek Seren Serengil'in annesiyle tanıştı.
Seren Serengil, sevgilisi Yaşar'ı annesiyle tanıştırdı.
Hamile Nadide Sultan konsede
Karnı burnunda şarkıcı Nadide Sultan, konser verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PAOK'un golü sayılmadı bakan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı bakan sahaya silahla girdi

82
Terör hedefleri ÇNRA ile vuruldu

Terör hedefleri ÇNRA ile vuruldu

25
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

39
Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

9
Lise öğrencisi yakılarak öldürülmüş şekilde bulundu

Lise öğrencisi yakılarak öldürülmüş şekilde bulundu

8
Şarja takılan oyuncak patladı 5 kişi zehirlendi

Şarja takılan oyuncak patladı 5 kişi zehirlendi

4
ABD ve Suudi Arabistan askeri tatbikat yaptı

ABD ve Suudi Arabistan askeri tatbikat yaptı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM