Hülya Koçyiğit Türkiye'ye döndü

Akciğer kanseri nedeniyle New York'ta tedavi gören ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile birlikte Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 05.00'da New York'tan İstanbul'a geldi.

HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Atatürk Havalimanı VIP salonunda Türkiye'ye döndüğü için heyecanlı olduğu gözlenen Hülya Koçyiğit, hastalığı süresinde her zaman yanında olan eşi Selim Soydan'a teşekkür ederken, ''Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız olmak üzere sevgili arkadaşlarıma, dostlarıma, bütün Türk halkına büyük borcum var. Ömür boyu iyilikler yapsam ödeyemem" dedi.