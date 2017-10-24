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Humus hapishanesindeki isyan

Esed rejimine bağlı Humus merkezi cezaevindeki tutuklular, durumlarının gözden geçirilmesi şartıyla isyanlarını geçici olarak durdurdu.

24.10.2017 - 11:27
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Suriye'de Esad rejiminin hakim olduğu bölgelerden işkence yapılıyor iddiaları yükseliyor. Humus'taki  rejime bağlı cezaevindeki tutuklular hapishanede işkence yapıldığı gerekçesiyle greve gitti.

Rejimin Humus Valisi Talal el-Barazi ile yaptıkları görüşmenin ardından geçen hafta başlattıkları isyanı şartlı olarak 7 günlüğüne askıya aldı.

Humus hapishanesindeki isyan

ADALET BAKANI İNCELEME GERÇEKLEŞTİRECEK

Görüşmede, rejimin Adalet Bakanı Hişam el-Şear'ın yakın zamanda hapishaneyi ziyaret ederek terör iddiasıyla tutuklananlarla bir araya geleceği sözünün verildiği ileri sürüldü.

Tutuklular, 1 haftalık sürede verilen vaatlerin yerine getirilmemesi halinde isyana tekrar başlayacak.

Açıklamada, Suriye halkına seslenen tutuklular, "İki defa zulme uğradık, ilki tutuklandığımızda, ikincisi de terörle suçlandığımızda. Yaşadığınız hiçbir sıkıntıya veya yaraya yol açmadık." ifadelerini kullandı.

Humus hapishanesindeki isyan

HAMA HAPİSHANELERİNDE İŞKENCE

Suriye'deki hapishanelerin durumu incelemek amacıyla geçen hafta bölgeye gelen Kızılhaç heyeti, söz konusu hapishaneyi de ziyaret etmişti. Ziyarette, hapishane yönetiminin, heyetin karşısına tutukluların yerine gardiyanları çıkarıp, cezaevindeki kötü muameleyi gizlemeye çalışmasının ardından isyan başlamıştı.

Hapishane yönetimi, isyanı sonlandırmak için binanın elektrik ve suyunu kesmişti.

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