taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Hürriyet darbe heveslisi subaylara gaz veriyor

Millet, 15 Temmuz'da darbeyi püskürterek destan yazmıştı. Hürriyet bugün skandal bir manşetle darbe iması yaptı..

25.02.2017 - 13:29
  1. Haberler
  2. Gündem
Hürriyet darbe heveslisi subaylara gaz veriyor

Hürriyet'in kronik darbe sevici alışkanlığı yeniden hortlamış olacak ki bugün skandal bir manşet hazırladılar.

Hürriyet'in bugünkü manşet haberinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, TSK'yı yıpratma çabalarına karşı verdiği 7 cevap yer aldı.

Gazetenin iç sayfalarına bakıldığında, bu 7 maddenin içeriğinin yazıldığı, ancak bu içeriklerden hiçbirinde Hulusi Paşa'nın birebir cümlelerinin yer almadığı görüldü.

HULUSİ PAŞA'NIN KENDİ CÜMLELERİ OLDUĞU BELLİ BİLE DEĞİL

Hürriyet'e göre Hulusi Akar'ın rahatsız olduğu ilk madde ise Silahlı Kuvvetler'deki başörtüsü serbestisi kararı. Hürriyet, Akar'ın bu konuda TSK'ya danışılmadığından yakındığını yazıyor. Ancak haberin ayrıntılarına bakıldığında, Hulusi Akar'ın tırnak içine alınmış sözleri yok denecek kadar az ve haberde kullanılan ifadeler tamamen muğlak.

HÜRRİYET'İN BELİRTTİĞİ TEK HABER KAYNAĞI "EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE.." DİYE BAŞLIYOR

"Edinilen bilgiye göre, alınan bilgiye göre" şeklindeki kaynağı tartışılır ifadelerle başlayan bu haberde, Hulusi Akar'ın görüşlerinden çok, üçüncü kişiler tarafından duyuma dayalı bilgiler kullanıldığı açık bir şekilde göze çarpıyor..

Gazetenin haberiyle ilgili şu ana kadar Genelkurmay ya da Hürriyet tarafından yapılan bir açıklama yok..

(Gazete küpürünün büyük halini görmek için üzerine tıklayın)Hürriyet darbe heveslisi subaylara gaz veriyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

279
Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

193
Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

272
Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

Ağaoğlu'nun sevgilisinden yaş farkı eleştirilerine cevap

174
Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

71
Fitch'in çelişkili kararları

Fitch'in çelişkili kararları

98
Papa Franciscus: Su için büyük bir dünya savaşı çıkabilir

Papa Franciscus: Su için büyük bir dünya savaşı çıkabilir

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM